كايرو ثري ايه تشارك في مبادرة "فى حب مصر" لخفض أسعار السلع..طرح الدواجن المجمدة بـ 105 جنيهات للكيلو والدجاج الحى بـ 65 جنيه للكيلو

تقرير خاص

أعلنت شركة الأهرام للدواجن وشركة كايرو ثري ايه للدواجن – التابعتين لمجموعة كايرو ثري ايه مشاركتها كأكبر كيان وطني في صناعة الأغذية، في المبادرة التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تحت شعار "فى حب مصر"، والتي تهدف إلى خفض أسعار عدد من السلع الأساسية، وذلك اتباعا للتوجيه الصادر من رئاسة مجلس الوزراء في اجتماعه الخاص بمناقشة الأوضاع الاقتصادية الحالية، والتي بدأ تطبيقها اعتبارا من يوم الأحد 15 أكتوبر 2023.

تأتي مشاركة شركتى الأهرام للدواجن و كايرو ثري ايه للدواجن في المبادرة، لدعم المجتمع والمستهلك باعتبارها أكبر كيان لصناعة الدواجن، للقيام بدورها في مساندة المجتمع المصري، والعمل على تحقيق الأمن الغذائي، وذلك في ظل ما توليه القيادة السياسية من اهتمام بالغ لمواجهة ارتفاع الأسعار، وتخفيف الأعباء على المواطن البسيط.

قال إبراهيم وجدي المدير التنفيذي لشركة كايرو ثري ايه للدواجن، أن الدولة المصرية تنبهت جيدا لتقلب الأسعار وتفاوتها، والتي تعد أحد تبعيات التحديات الاقتصادية الراهنة التي تعاني منها العديد من الدول العالم لذا كان قرار مجلس الوزراء بالعمل على خفض الأسعار، وهو ما استجابت الشركة له بمشاركتها في المبادرة من أجل إشعار المواطن بانخفاض حقيقي في أسعار السلع الأساسية المتفق عليها والعمل على تخفيض التكاليف المباشرة على الصانع، والتاجر؛ وهو ما ينعكس على المستهلك الذي يشعر بانخفاض شديد لسعر السلعة، خاصة أن المبادرة التي أطلقها مجلس الوزراء وبالتعاون مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، تتضمن أيضا تدبير مستلزمات الإنتاج والرقابة على الأسعار لتلافي السوق الموازي والتأكد من وصول التخفيض للمستهلك وليس للوسطاء والموزعين، لافتا الى أن المشاركة في المبادرة تأتي كجزء من دور الشركة الرائد في السوق المصري، وانطلاقا من المسئولية الاجتماعية التي تعد جزء أساسي من استراتيجية كايرو ثري ايه والأهرام للدواجن التي قررت اتاحة منتجاتها بأسعار مناسبة للمستهلك بهدف تخفيف أعباء المعيشة على المواطنين.

تشارك شركتى الأهرام للدواجن و كايرو ثري ايه للدواجن فى مبادرة الحكومة، من خلال توريد منتج دجاج شهد المجمد بأوزانه المختلفة للمستهلك ب 105 جنيهات للكيلو جرام و كذلك تنفيذ سعر بورصة الدجاج الحى 65 جنية للكيلو جرام، وهو ما يساهم في دعم المبادرة التي أطلقها مجلس الوزراء، وذلك بعد أن شهدت الأسواق نجاح منتجات دجاج شهد، التي أصبحت من كبري العلامات التجارية في السوق المصري وتمتلك أعلى حصة سوقية في مجموعة المنتجات الطازجة والمجمدة، وكجزء من الريادة في السوق المصري، الذي حظيت به شهد من خلال شعارها "شهد معاكي".

نبذة عن مجموعة كايرو ثري أيه:

تعد مجموعة كايرو ثري أيه - أكبر كيان وطني في قطاع الصناعات الغذائية – يضم شركات متخصصة في المجال الغذائي بوجه عام، واخترقت من خلال شركاتها التابعة العديد من أسواق التصدير. وقد تأسست كايرو ثري إيه عام 1981 كشركة متخصصة في الزراعة وتجارة السلع، ومن خلال رؤية واضحة سعت كايرو ثري إيه إلى زيادة حجم استثماراتها من خلال تأسيس شركات جديدة مثل شركة كايرو ثري أيه للدواجن والتي تم تأسيسها خلال عام 2018 أو الاستحواذ على شركات قائمة مثل الشركة الوطنية لمنتجات الذرة، شركة الأهرام للدواجن، والشركة المصرية لمنتجات النشا والجلوكوز.