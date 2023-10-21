"غزة غزة رمز العزة".. هتافات حماسية فى مسيرة طلاب جامعة بنها.. فيديو

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت المسيرة التضامنية لطلاب جامعة بنها بمحافظة القليوبية، ترديد المشاركين هتافات منددة بالاعتداءات الغاشمة للاحتلال الإسرائيلي، واستهداف المستشفيات والمدنيين العزل، تضمنت هتافات "غزة غزة رمز العزة"، "القيادة السياسية.. إحنا معاكم في القضية"، "فلسطين عربية"، و"فلسطين عربية رغم أنف الصهيونية"، وغيرها من الهتافات التي تندد بما يرتكبه العدو الإسرائيلي بحق الأشقاء في فلسطين.

وشهدت المسيرة التضامنية لطلاب وطالبات جامعة بنها بمحافظة القليوبية، عزف السلامين الجمهوريين المصري والفلسطيني، بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة بالمجتمع، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وعدد من قيادات الجامعة.

وتطوع مجموعة من الشباب والفتيات بالقليوبية، لرسم العلم الفلسطيني علي وجوه الشباب والفتيات المشاركين بالوقف التضامنية بجامعة بنها بمحافظة القليوبية، تعبيرا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وتنديدهم بما يقوم به الاستعمار اليهودي.

وشهد مجمع كليات جامعة بنها بمحافظة القليوبية، اليوم السبت وقفة، تضامنية للتنديد بالمجازر الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، وآخرها استهداف مستشفي الأهلي المعمداني بعزة، والذي خلف مئات الشهداء من أبناء شعب فلسطين، وكذلك لتأييد موقف مصر والرئيس السيسي من القضية الفلسطينية إجمالا ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التي اندلعت في قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية.

وأكد المشاركون، أن كل القوانين ترفض ممارسات إسرائيل لإبادة الفلسطينين وطردهم من أراضيهم، مرددين شعارات «عاشت فلسطين» و«لا للإبادة الجماعية للفلسطينين».

وأكد المشاركون رفضهم التام لما يحدث في غزة من مجازر تهدف لإبادة الشعب الفلسطيني، منددين باستهداف جيش الاحتلال لمستشفى الأهلي المعمداني بغزة وسقوط أكثر من 500 شهيد معظمهم من الأطفال والسيدات والمرضى والعُزل، مشيرين إلى أن المصريين جميعا يرفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، باعتبار أن الأمن القومي المصرى خط أحمر لا يمكن التهاون فيه أو تجاوزه تحت أي ظرف من الظروف.