اليوم السابع
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عميد إعلام جامعة اليرموك: ما يجرى فى غزة بطولات تفوق الخيال ويجب ألا ينقطع التضامن

السبت، 21 أكتوبر 2023 12:49 ص
عميد إعلام جامعة اليرموك: ما يجرى فى غزة بطولات تفوق الخيال ويجب ألا ينقطع التضامن غزة
كتب الأمير نصرى

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قال الدكتور أمجد القاضى عميد كلية الإعلام بجامعة اليرموك، ما يجرى فى فلسطين بطولات تفوق الخيال، والكيان الصهيونى جاء غريبا على أرضنا المحتلة، ونحن فى الأردن قمنا بمسيرات مليونية لمساندة القضية الفلسطينية، ونتمنى أن تستمر هذه الوقفات فالكل يريد تقديم الغالى والنفيس لإخواننا بغزة.
 
وأضاف أمجد القاضى خلال لقاءه ببرنامج "بيت للكل" المذاع على القناة الأولى المصرية تقديم الإعلامية لانا عطيات: "المشهد التضامنى الأردنى يزيد يوما بعد يوم، والتليفزيون الأردنى سيجمع تبرعات لمساندة أهالينا فى غزة والمستشفى هناك لإمدادها بالدواء".
 
ولفت أمجد القاضى إلى أن مشهد التضامن مع غزة متفاوت فى العالم العربى، وهذا شئ مؤسف، ويجب ألا ينقطع هذا التضامن مع القضية وأن تكون واعية وأن يكون للمؤسسات العربية دور كبير فى ذلك، لأن العدو شرس، وبعض البلدان العربية موقف شعوبها مشرف.
 
وأكد أمجد القاضى، أن الإعلام الأردنى يحاول أن يكون قريبا من الشعب الفلسطينى وينقل الحقيقة عما يفعله الكيان الصهيونى، وعلى وسائل الإعلام العربية أن تلعب دور تربوى فيما يخص القضية الفلسطينية.






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