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ضعف المياه عن مناطق بناصر وإهناسيا اليوم لتطهير محطة المعصرة فى بنى سويف

السبت، 21 أكتوبر 2023 06:00 ص
ضعف المياه عن مناطق بناصر وإهناسيا اليوم لتطهير محطة المعصرة فى بنى سويف أرشيفية
بنى سويف - هانى فتحى

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه تقرر ضعف المياه عن مركز إهناسيا وقريتي دنديل والحمام بمركز ناصر، اليوم السبت، ولمدة 3 أيام من 8 صباحاً حتى 10 صباحاً، وذلك للقيام بأعمال التطهير الدورية اللازمة بمحطة مياه المعصرة القديمة بمركز إهناسيا.
 
وتتقدم الشركة باعتذارها عن ضعف المياه خلال الفترة المذكورة، بسبب أعمال التطهير اللازمة بالمحطة لضمان انتظام تقديم الخدمة، فإنها تناشد المواطنين، وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.

 







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