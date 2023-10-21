ضبط 2 طن أغذية فاسدة خلال حملات على الأسواق بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان، حملات ميدانية للمرور على أماكن بيع وتداول وتخزين المنتجات والسلغ الغذائية داخل مختلف المدن والمراكز بإشراف الدكتورة حنان أنور وكيل وزارة الصحة بأسوان.

وقال الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير عام الطب الوقائى بأسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه تم التفتيش على المحال التجارية والمطاعم، بالتنسيق بين إدارة مراقبة الأغذية التابعة لقطاع الطب الوقائى بمديرية الصحة، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، وأسفرت عن ضبط 2 طنا و400 كيلو جرام من الأغذية غير المطابقة للمواصفات والمغشوشة، وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لإعدامها.

وأضاف الدكتور مصطفى أبو المجد، أن الحملة يأتى تنفيذها بناء على توجيهات أشرف عطية، محافظ أسوان، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية لمتابعة الجودة والتأكد من صلاحية المنتجات والسلع الغذائية المعروضة بالأسواق حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.