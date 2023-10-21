شباب ورياضة الشرقية تستكمل برنامج "أنت الحياة" بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أكد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية أن المديرية مستمرة فى فعاليات البرنامج الكشفى التدريبي لليوم الثاني بمشاركة عدد 50 من أعضاء مراكز الشباب حيث تنوعت فقرات البرنامج التدريبى ( بالتمارين الصباحية الرياضية - دورات الاسعافات الاولية -استعراض مواهب- فقرات غنائية - مهارات كشفية ) تحت شعار "أنت الحياة" بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة بحضور اللواء خالد ابو الوفا مستشار مبادرة حياة كريمة للعمل الميداني والعقيد عمرو الحسيني ، مدير مكتب حياة كريمة بالشرقية.

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أن نشاط الجوالة والجوالات بالإدارة العامة للشباب بالمديرية بالتعاون مع الإدارة المركزية للشباب وإدارة الجوالة بالوزارة قام بتنفيذ البرنامج التدريبي لتنمية المهارات الكشفية لأعضاء الجوالة والجوالات بمركز شباب الظاهرية بالحسينية وأن مديرية الشباب والرياضة بالشرقية تسعى لتقديم خدماتها الشبابية والرياضية بمختلف أنحاء المحافظة والقرى الأكثر احتياجا والتى لا يوجد بها مراكز شباب من خلال البرامج الرياضية والثقافية الخاصة بوزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

وأوضح وكيل الوزارة ، أن الهدف من تنفيذ البرنامج التدريبي هو تنمية معارف ومهارات واتجاهات أعضاء الجوالة والجوالات بالوحدات الكشفية، وخلق بيئة تفاعلية ليكونوا قادرين على تطبيق التقاليد الكشفية وممارسة الفنون والمهارات الكشفية بكفاءة وتوظيف البرنامج الكشفي المتكامل في الوحدة وفهم أساليب وأسس الاتصال الفعال وإدارة اجتماعات الوحدة الكشفية، وكيفية تنظيم مخيم اليوم الكامل وتنمية الموارد الكشفية وربط الحركة بالدور التربوي في تنشئة الشباب والفتيات ليكونوا أجيال صالحة لبناء وخدمة الوطن.