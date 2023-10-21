سفير اليمن لـ"اليوم السابع": مصر توقظ الضمير الدولى وترسم خارطة لحل قضية فلسطين

إيمان حنا

"قمة القاهرة للسلام، التي احتضنتها مصر اليوم السبت، بمثابة رسالة سلام للعالم تنطلق من أرض السلام..."، بهذه الكلمات وصف سفير اليمن لدى القاهرة الدكتور محمد مارم، أهمية القمة التي عُقدت اليوم في العاصمة الإدارية بمشاركة رؤساء وزعماء 31 دولة، إضافة على 3 منظمات دولية، مؤكدا تضامن بلاده مع موقف مصر الداعم للسلام من أجل حقن دماء الفلسطينيين.

وثمن السفير اليمنى، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، الجهود القومية المسئولة التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل وقف نزيف الدم في غزة، والمجازر الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي فى غزة.

وأشار مارم، إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسى قد أيقظت الضمير العالمى، ووضعت المجتمع الدولي أمام مسؤولياته من خلال "قمة القاهرة للسلام"، التي تعد رسالة قوية مفتوحة إلى العالم لوضع النقاط على الحروف والإدانة الشديدة لإسرائيل التي أسرفت في قتل الاطفال والنساء وكبار السن بطريقة همجية اهتز لها ضمير العالم بأسره .

كما وضع الرئيس السيسى من خلال القمة ـ يستكمل السفير اليمنى تصريحاته ـ خارطة طريق لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وهذا ليس بجديد على مصر، فلطالما قدمت مصر الدعم والمساندة للأشقاء الفلسطينيين، عبر التاريخ، واليوم مصر تستكمل دورها رغم صعوبة الأوضاع ودقتها .

واستطرد مارم حديثه ، قائلا: "إن العمل على إدخال المساعدات إلى غزة ، يعد إنجازا جديدا تسطره الإرادة المصرية، إضافة إلى ما قامت به القيادة المصرية من حشد لتأييد ودعم أبناء فلسطين والحرص على إعلان هذا الموقف أمام المجتمع الدولي، من خلال لاستعادة حقوقهم العادلة والمشروعة ورفض التهجير القسري وإخراجهم عنوة وبالقوة من أراضيهم الفلسطينية الى المصير المجهول .

هذا ما شاهدناه في كافة ربوع مصر ومحافظاتها، أمس الجمعة ، في جمعة تحيا مصر، حيث امتلأت الشوارع بملايين المصريين، الذين خرجوا لدعم موقف الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسى لحماية أمن مصر القومي واتخاذ إجراءات حل القضية الفلسطينية \و الإعراب عن رأيهم الحر برفض تهجير الفلسطينيين والقضاء على القضية الفلسطينية .