رفع 320 طن مخلفات وإزالة 4 حالات تعد على أراض زراعية فى أسوان

أسوان- صلاح المسن

واصل مسئولو الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بإشراف اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد للمحافظة، وبمتابعة من المهندس سيد مدنى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، تنفيذ حملات رفع الإشغالات ، حيث تم رفع أكثر من 320 طنا من التراكمات والمخلفات والقمامة من الشوارع والطرق بالمناطق والأحياء السكنية المختلفة بواسطة 90 عاملا ومشرفا وفنيا ومهندسا مدعمين بالمعدات الثقيلة والخفيفة والسيارات الخاصة بواقع 22 سيارة ومعدة ، وبمشاركة من نائب رئيس المدينة علاء الدين ممدوح.

جاء ذلك بناء على تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بشأن تلافى كافة الملاحظات التى يقوم برصدها أثناء جولاته الميدانية المفاجئة بالعديد من الشوارع الداخلية والمناطق السكنية.

وتواصل الحملة جهودها لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى وخلق متنفس حيوى للمواطنين على الوجه الأكمل ، وهو الذى توازى مع قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بالإزالة الفورية لـ 4 حالات تعد على أراض زراعية بنطاق حى شرق المدينة بناحية كوم أمبو قبلى بمساحة 175 م2 ، وتم تحرير محاضر للمخالفين ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم .

من ناحية أخرى، وفى إطار تنفيذ المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمختلف القرى والنجوع وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتكثيف الجهود المبذولة والتعاون لإستمرار ومواصلة تنظيم الأنشطة والفعاليات لدعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى للأهالى والمواطنين وخاصة فى القرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) .