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رئيسة وزراء إيطاليا للقاهرة الإخبارية: نسعى لمنع التصعيد بغزة وندعم حل الدولتين

السبت، 21 أكتوبر 2023 04:27 م
رئيسة وزراء إيطاليا للقاهرة الإخبارية: نسعى لمنع التصعيد بغزة وندعم حل الدولتين رئيس وزراء ايطاليا
كتب محمد عبد العظيم

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قالت جورجيا ميلوني، رئيسة الوزراء الإيطالية، إنه يجب العمل على حل القضية الفلسطينية – الإسرائيلية، متابعة: «اننا جميعا على نفس الخط، هناك شخص ما يحاول أو كيان يحاول أن يقوم بعمل حرب دينية وهذا أمر لا نريده، لذلك يجب أن نحافظ على الدعم ونمنع عن هذا التصعيد».
 
وأضافت «ميلوني»، خلال تصريحات خاصة لقناة «القاهرة الإخبارية»، على هامش قمة القاهرة للسلام، «نحاول إيجاد حلول بعيدة المدى للإسرائييليين والفلسطيين، وتنفيذ بعض الأعمال التي اجريت بالفعل، بحيث نجد كلا الدولتين على نفس الطاولة»
 
وتابعت رئيس الوزراء الإيطالية: «يتهم الاتحاد الأوروبي بدعم إسرائيل حتى في البداية على الأقل، نحن ندافع عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها و وجودها كان يجب أن نفعل هذا عقب ما فعلته حماس ولكننا نريد حل للدولتين»






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