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دورتان لتعلم اللغة المصرية القديمة والخط الهيروغليفي واللاتينية بمتحف كفر الشيخ

السبت، 21 أكتوبر 2023 11:47 م
دورتان لتعلم اللغة المصرية القديمة والخط الهيروغليفي واللاتينية بمتحف كفر الشيخ دورة تدريبية لتعليم اللغة المصرية القديمة
كفر الشيخ- محمد سليمان

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 شهد متحف كفر الشيخ تنظم دورة تدريبية لتعليم اللغة المصرية القديمة "المستوى الأولالخط الهيروغليفي لطلبة وخريجي كليات وأقسام الآثار، للعام الدراسي 2023-2024م، بقاعة المحاضرات والندوات بمتحف كفر الشيخ، حاضر فيها الدكتور السيد محمد البنا مدير عام التسجيل والتوثيق بالوجه البحري.

كما ينظم متحف كفر الشيخ، لتعليم اللغة اللاتينية "المستوى الأول" لطلبة وخريجي كليات وأقسام الآثار،للعام الدراسي 2023-20224، ذلك بقاعة المحاضرات والندوات بمتحف كفر الشيخ.

ويضم متحف كفر الشيخ  ثلاث قاعات عرض رئيسية، تعرض قطع أثرية من نتاج حفائر منطقة تل الفراعين الأثرية وبعض المناطق الأثرية الأخرى من محافظة كفر الشيخ، وتبلغ عدد القطع الأثرية الموجودة بالمتحف 1200 قطعة أثرية، المعروض منها 735  قطعة أثرية، ومن أهمها تمثال من العصر اليوناني الروماني يصور طفل في بحيرة، وتمثال للملك رمسيس الثاني مع المعبودة سخمت، بالإضافة إلى لوحة تقدمية للملك تحتمس الثالث، و 2 كتلة حجرية "عنصر معمارى"، ورأس لأحد ملوك الأسرة 30، وتمثال آخر لأحد الكهنة يرجع لعصر الأسرة 26،من منطقة تل الفراعين، كما يضم المتحف عملات فضية وذهبية لعصور متعددة، إضافة للمعدات التي تستخدم في البناء،والمعدات والآلات الطبية التي تستخدم في العمليات الجراحية.

جانب من الحضور
جانب من الحضور

 

دورة تدريبية لتعليم اللغة المصرية القديمة
دورة تدريبية لتعليم اللغة المصرية القديمة

 

 

 







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