اليوم السابع
Ads
السبت، 21 أكتوبر 2023 12:12 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

جهود لا تتوقف.. شاحنات التحالف الوطني أول العابرين لدعم الشعب الفلسطيني

السبت، 21 أكتوبر 2023 11:51 ص
جهود لا تتوقف.. شاحنات التحالف الوطني أول العابرين لدعم الشعب الفلسطيني معبر رفح
كتب محمود العمرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فتح معبر رفح البري الحدودي، أبوابه مع قطاع غزة؛ لإدخال المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية الموجودة منذ أيام عند المعبر.

ورصد فيديو للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، تحرك المساعدات من خلال معبر رفح لوصولها إلى أهالي غزة، وكانت أول شاحنة تعبر إلى الجانب الفلسطيني، شاحنة التحالف الوطني .

ويبذل التحالف الوطني للعمل الأهلي، جهودًا مكثفة منذ الساعات الأولى للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عن طريق استهداف منازل المدنيين والبنية التحتية، من أجل توفير الدعم للأشقاء في فلسطين.

 

 

 







عاجل

مساعدات التحالف الوطني

التحالف الوطني

اخبار عاجلة

اخبار مصر

الشعب الفلسطيني

غزة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة