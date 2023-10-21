جامعة كفر الشيخ تفوز بكأس إيناكتس لأحسن مشروع على مستوى العالم

كفر الشيخ- محمد سليمان

قدم الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ ، التهنئة لحصول فريق طلاب إيناكتس مصر ممثل فى فريق إيناكتس جامعة كفر الشيخ على المركز الأول والفوز بـ كأس ايناكتس لأحسن مشروع على مستوى العالم للعام 2023 والتي أقيمت بهولندا، وهي مسابقة عالمية للإبداع من أجل خدمة المجتمع وتشارك فيها جامعات من مختلف الدول، وتعد هذه المرة الخامسة على التوالي والمرة السابعة التي تكون فيها مصر بطلة كأس ايناكتس على مستوى العالم.

وأعرب رئيس جامعة كفر الشيخ، عن بالغ سعادته بهذا الإنجاز الذي حققه فريق ايناكتس جامعة كفر الشيخ ، موجها الشكر الى الدكتور فاطمة سري الرئيس التنفيذي لمنظمة إناكتس مصر، والدكتور ماجد غنيمة مدير الشراكات والتسويق بصندوق دعم المبتكرين والنوابغ بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على ما بذلوه من جهد مع فريق الجامعة للوصول الى العالمية، وأضاف أن فريق الجامعة فاز في مسابقة Enactus Egypt بالمركز الأول على مستوى الجامعات المصرية وقام بتمثيل مصر في مسابقة enactus العالمية في هولندا في أكتوبر الجاري، حيث قام فريق جامعة كفرالشيخ بالتصفية بين 58 جامعة وتمت التصفية إلى 33 جامعة وحصدت جامعة كفرالشيخ على المركز الأول بين ال10 جامعات الأوائل بمشروعهم هيرميتيا ، حيث يعالج المشروع بشكل رئيسي المخلفات العضوية بطريقة صحية وأمنة لإنتاج بروتين عالي القيمة وبطرق اقتصادية لمجابهة غلاء الاسعار فى مكونات الأعلاف.

ومن جانبه هنأ الدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، فريق الجامعة بحصوله على المركز الأول على مستوى العالم، وأوضح أن مشروع هيرميتيا يقوم باستخلاص البروتين من حشرة الجندي الأسود والتي تتغذى على مخلفات الطعام وبالتالي يقوم بحل مشكلتين في نفس الوقت وهي مشكلة فضلات الطعام و مشكلة الأعلاف باستخدام مصدر البروتين الحيواني المستخلص من حشرة الجندي الاسود، فيقوموا بصنع أعلاف للأسماك، أعلاف للدواجن، أعلاف للمواشي و أعلاف لسمك الزينة، أيضا من أجل تحقيق مشروع متكامل واستغلال كل أجزاء الحشرة، قام الطلاب بصنع مادة الكايتوزان من بقايا قشريات الحشرة، كما قام الطلاب أيضًا بابتكار أول منقي مياه يمكن استخدامه في مزارع الأسماك المفتوحة وتحقيق كفاءة عالية لهذه المزارع.

جدير بالذكر أن فريق جامعة كفرالشيخ قد حصل على مركز اول على مصر، ومركز اول في مسابقة شركة اورانچ لريادة الأعمال، ومركز اول في مسابقة بنك القاهرة الTriple bottom line، ومركز ثاني في مسابقة البنك المصري للتنمية والصادرات للتصدير، ومركز ثاني في مسابقة شركة چهينة للاستدامة، ومركز ثاني في مسابقة شركة أوراسكوم للابتكار.