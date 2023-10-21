اليوم السابع
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توقيع الكشف الطبي على 1901 حالة خلال قافلة طبية بقرية الفقاعى بالمنيا

السبت، 21 أكتوبر 2023 02:04 م
توقيع الكشف الطبي على 1901 حالة خلال قافلة طبية بقرية الفقاعى بالمنيا قافلة طبية بقرية الفقاعى
المنيا- حسن عبد الغفار

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وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمواصلة العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لدعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً.

من جانبه صرح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، أن القافلة الطبية التى نفذت بقرية الفقاعى بمركز أبوقرقاص، على مدار يومي 18 و 19 أكتوبر الجاري شملت توقيع الكشف الطبي فى عدد من التخصصات المختلفة منها "الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان - مسالك"، وضمن إجراءات وقائية مشددة حيث تم الكشف على 1901 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان منها 234 حالة جراحة، 415 حالة أطفال، 342 باطنة، 91 نساء، 127 أسنان، 171 جلدية، 48 تنظيم أسرة، 158رمد، 156 أنف واذن، 159 مسالك بولية، وإجراء 119 تحليلاً متنوعاً، و 6 موجات صوتية، 5 حالات أشعة سينية، و كشف مبكر للضغط والسكر لـ 118 مترددا، وخلع أسنان لــ7 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 21 حالة لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي لــ 157 مترددا.
 






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