تنظيم دورات تدريبية فى مكتبة مصر العامة بدمنهور حول الذكاء الاصطناعي

البحيرة - ناصر جودة

أعلنت مكتبة مصر العامة بدمنهور عن انطلاق دورة تدريبية عن " الذكاء الاصطناعي" بعنوان كيف تحول ChatGPT إلى مرشدك للنجاح التسويقي وتحقق الابتكار باستخدام صور وفيديوهات وصوت الذكاء الاصطناعي" .

يحاضر فى الدورة المهندس هيثم رمزي، ويتم خلالها التعرف علي chatgpt وطريقة عمله الصحيحة و كيفية استخدامه بشكل أمثل و ما المقصود بأستراتيجات التسويق وكذا إنشاء الصور والصوت بالذكاء الإصطناعي ،بالاضافة الي كيفية تحويل الصور إلي فيديوهات والأستغلال الأمثل للذكاء الإصطناعي.

وقال أحمد الهواشي - مدير مكتبه مصر العامة بدمنهور أن تلك الدورات تأتي في ظل اهتمام الدولة بمجالات التحول الرقمي وتأهيل الشباب .

مضيفا أن هذه الفاعليات تأتى تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة وتأكيداً على دور مكتبة مصر العامة بدمنهور في إثراء الحركة الثقافية والتنويرية وتنمية الجوانب المهارية للشباب .

وأوضح مدير مكتبة مصر العامة الى أن مدة دورة الذكاء الاصطناعي 10 ساعات مقسمة علي 4 ايام ، على مدار أسبوعين، كل أسبوع دورتين .