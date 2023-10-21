اليوم السابع
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تنظيم دورات تدريبية فى مكتبة مصر العامة بدمنهور حول الذكاء الاصطناعي

السبت، 21 أكتوبر 2023 02:40 م
تنظيم دورات تدريبية فى مكتبة مصر العامة بدمنهور حول الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أعلنت مكتبة مصر العامة بدمنهور عن انطلاق دورة تدريبية عن "الذكاء الاصطناعي" بعنوان كيف تحول ChatGPT إلى مرشدك للنجاح التسويقي وتحقق الابتكار باستخدام صور وفيديوهات وصوت الذكاء الاصطناعي" .
 
يحاضر فى الدورة المهندس هيثم رمزي، ويتم خلالها التعرف علي chatgpt وطريقة عمله الصحيحة و كيفية استخدامه بشكل أمثل و ما المقصود بأستراتيجات التسويق وكذا إنشاء الصور والصوت بالذكاء الإصطناعي ،بالاضافة الي كيفية تحويل الصور إلي فيديوهات والأستغلال الأمثل للذكاء الإصطناعي.
 
وقال أحمد الهواشي - مدير مكتبه مصر العامة بدمنهور أن تلك الدورات تأتي في ظل اهتمام الدولة بمجالات التحول الرقمي وتأهيل الشباب .
 
مضيفا أن هذه الفاعليات تأتى تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة وتأكيداً على دور مكتبة مصر العامة بدمنهور  في إثراء الحركة الثقافية والتنويرية وتنمية الجوانب المهارية للشباب .
 
وأوضح مدير مكتبة مصر العامة الى أن مدة دورة  الذكاء الاصطناعي  10 ساعات مقسمة علي 4 ايام ، على مدار أسبوعين، كل أسبوع دورتين .
 
 






مكتبة دمنهور

دورة الذكاء الاصطناعي

محافظة البحيرة

تسويق الكتروني مكتبة مصر العامة




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