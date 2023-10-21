اليوم السابع
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تحرير 37 محضرا لمخابز بلدية خلال حملة رقابية بالبحيرة

السبت، 21 أكتوبر 2023 02:24 م
تحرير 37 محضرا لمخابز بلدية خلال حملة رقابية بالبحيرة حملة تموينية - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شنت مديرية التموين بالبحيرة ،حملات مكثفة على الأسواق والمخابز بالتعاون مع مباحث التموين، وذلك للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين ، ومواجهة الغش التجارى وتهريب حصص الدقيق المدعمه الى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.
 
وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 37 مخبز بلدى، وذلك لانتاجهم خبز ناقص الوزن ومخالف للمواصفات و كذلك تجميعهم  كميات من الدقيق المدعم  لبيعها فى السوق السوداء.  وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونيه حيال المخالفين . 
 
أشرف على الحملات الرقابية مجدى الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير عام مديرية التموين.
 
 






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