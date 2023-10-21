تحرك آليات فلسطينية إلى داخل معبر رفح تمهيدا لتفريغ شاحنات المساعدات

تحركت آليات فلسطينية إلى داخل معبر رفح البري، تمهيدا لتفريغ شاحنات المساعدات التي عبرت من الجانب المصري إلى داخل القطاع.

وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعلن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، إرسال قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية إلى معبر رفح استعدادا لإدخالها لقطاع غزة، وتضم قافلة المساعدات أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية لدعم الأشقاء الفلسطينين جراء أعمال العنف التى شنتها إسرائيل على قطاع غزة، وذلك فى إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطينى الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف الذى أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

كما أطلق "التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي" قافلة تتضمن 106 شاحنات محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية، تتضمن 1000 طن من المواد الغذائية واللحوم، و40 ألف بطانية، و80 خيمة، بالإضافة إلى ما يزيد على 46 ألف قطعة ملابس، وأكثر من 290 ألف علبة من الأدوية والمستلزمات الطبيية".

كما يشارك بنك الطعام المصرى، بـ41 شاحنة فى واحدة من أكبر القوافل الإنسانية من جمعيات مصر تحت راية التحالف الوطنى، والأغذية التى اختار بنك الطعام إرسالها هى مواد صالحة للأكل بدون طهى (كمية كبيرة من المياه المعدنية- لبن- عسل- تمر- جبن أبيض - فول معلب- لحوم معلبة)، وبجانب المواد الغذائية تحتوى القافلة على كميات كبيرة من الأدوية والبطاطين والمستلزمات الصحية بأنواعها