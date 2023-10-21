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تجهيز 19 شاحنة إغاثة عاجلة لقطاع غزة أمام بوابة معبر رفح

السبت، 21 أكتوبر 2023 09:13 ص
تجهيز 19 شاحنة إغاثة عاجلة لقطاع غزة أمام بوابة معبر رفح معبر رفح - أرشيفية
رفح - محمد حسين

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تستعد فرق الإغاثة المصرية بمعبر رفح، لإدخال 19 شاحنة أدوية ومستلزمات عاجلة لقطاع غزة، وأفادت مصادر بالهلال الأحمر، بأن 19 شاحنة يجرى الآن تحريكها تمهيدا لتسليمها للهلال الأحمر الفلسطيني.
 
وحرك الهلال الأحمر المصري أمس واليوم 90 شاحنة أغذية ومستلزمات طبية ومؤن عاجلة من العريش وتوقفت أم المعبر، في انتظار أمر التحرك على الطريق المؤدي لمعبر رفح مقدمة من مصر، وأخرى وصلت من منظمات إغاثة دولية ودول عربية وأجنبية عن طريق ميناء العريش.
 
وانضمت هذه الشاحنات لـ 106 شاحنة أخري تتوقف لليوم الرابع على التوالي أمام معبر رفح وهي مقدمة من التحالف الوطني.
 






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