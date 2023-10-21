تجديد حبس سيدتين لاتهامهما بسرقة الهواتف فى الأزبكية 15 يوما

كتب سليم على

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس سيدتين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة الهواتف المحمولة في منطقة الأزبكية، عن طريق النشل وأسلوب المغافلة.

وقررت النيابة العامة في وقت سابق حبس المتهمتين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بالكشف عن سابقة جرائم السيدتين لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.

واعترفت المتهمتان خلال التحقيقات، بمزاولتهما نشاطا إجراميا تخصص في سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بأسلوب المغافلة، وبحوزتها 7 هواتف محمولة.