تجديد حبس المتهمين بالإتجار فى النقد الأجنبى بالنزهة 15 يوما

كتب كريم صبحى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة النزهة، تجديد حبس المتهمين بالإتجار بالعملة خارج السوق المصرفى، 15 يوما على ذمة التحقيق، وتبين من التحقيقات قيام (محاسب بإحدى الشركات - مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى، خارج نطاق السوق المصرفى متخذاً من دائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

كشفت التحقيقات أن المتهم تم ضبطه حال استقلاله سيارة "ملكه" بالمنطقة المشار إليها وعثر بحوزته على (مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية").

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى وأقر بتحصله عليها من (3 أشخاص - مقيمين بدائرة قسم شرطة النزهة) أمكن ضبطهم ، وبحوزتهم مبالغ مالية عملات "أجنبية" وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى.