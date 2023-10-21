اليوم السابع
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السبت، 21 أكتوبر 2023 01:23 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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برنامج الأغذية العالمي يعرب عن سعادته بمرور شاحنات مساعدات لغزة

السبت، 21 أكتوبر 2023 01:17 م
برنامج الأغذية العالمي يعرب عن سعادته بمرور شاحنات مساعدات لغزة مساعدات
أ ش أ

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أعربت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين، عن سعادتها العارمة بمرور 20 شاحنة مساعدات من مصر إلى غزة عبر معبر رفح البري، واستدركت قائلة " لكن من الواضح أن هذا ليس كافيا".

وقالت ماكين - في تصريح لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم /السبت/ - إن "برنامج الأغذية العالمي سعيد للغاية بمرور 20 شاحنة مساعدات من مصر إلى غزة اليوم".

وأردفت قائلة إن "ثلاث شاحنات محملة بحصص غذائية طارئة من برنامج الغذاء العالمي كانت من بين 20 مركبة تمكنت من عبور معبر رفح اليوم".

وأضافت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي "نحن بحاجة إلى إطعام حوالي 800 ألف إلى مليون شخص داخل غزة، ولا يمكننا أن نفعل ذلك بعشرين شاحنة".

 







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