باحث فلسطينى لـ"اليوم السابع": مصر تقف سدا منيعا وتقود تحركا عربيا للحيلولة دون تصفية قضيتنا

إيمان حنا

ثمن الدكتور منصور أبو كريم، الباحث فى العلاقات الدولية الفلسطينية، الدور الرائد الذى تقوم به مصر فى القضية الفلسطينية، موضحا أن دورها محورى، وحول قمة القاهرة للسلام، قال إن مصر تقود تحركا عربيا للحد من التصعيد وإنقاذ القضية الفلسطينية من خلال هذه القمة التى حملت العديد من الرسائل للعالم.

وأشار إلى الدور العربى الفاعل الذى تقوده مصر بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس، هذا التحرك العربى يشمل جانبين ، جانب التحرك لخلق أفق سياسى من أجل كسر دائرة العنف ، بالتأكيد الحل الوحيد للخروج من دائرة العنف هو العودة إلى طاولة المفاوضات السلمية التى ترتكز على قرارات الشرعية الدولية، ومبدأ الأرض مقابل السلام، ومبدأ حل الدولتين لكن هذا الأفق يحتاج وقتا طويلا ، والمسار الثانى تطويق التصعيد ، وتطويق رد الفعل الإسرائيلى والعدوان ضد المدنيين، وهذا ما تحدث عنه الرئيس عبد الفتاح السيسى، وإنهاء سياسة العقاب الجماعى .

وضمن الإطار السياسى الذى تحاول مصر إنجاحه، هو انعقاد قمة القاهرة للسلام بهدف التأكيد على عملية السلام، وضرورة إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وهذه القمة تؤكد محورية وأهمية الدور المصرى، الذى يحول دون تحقيق إسرائيل أهدافها بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وهو الهدف الذى تسعى إليه إسرائيل منذ عام 1956.

وهنا نود أن نحيى الدور المصرى الرافض لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم وبالتالي إنهاء وتصفية القضية الفلسطينية.

وفيما يتعلق بخطوة فتح معبر رفح، قال: "إنها خطوة مهمة تأتى استجابة للإصرار المصرى على إدخال المساعدات للفلسطينيين فى قطاع غزة، وهذا الموقف المصرى يساهم في تعزيز الصمود الفلسطينى فى مواجهة العدوان الغاشم وتعزيز الجبهة الداخلية الفلسطينية، خاصة أن الأوضاع الإنسانية فى قطاع غزة شارفت على الانهيار، والأوضاع فى القطاع تزداد سوءا يوما بعد يوم، والقصف الإسرائيلى يتزايد، فى محاولة لخلق أزمة إنسانية طاحنة من خلال.