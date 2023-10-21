اليوم.. محاكمة عاطلين بتهمة سرقة فتاة بالإكراه فى قصر النيل

تنظر اليوم السبت محكمة جنايات القاهرة ، محاكمة عاطلين بتهمة سرقة فتاة بالإكراه وسحلها فى أحد شوارع منطقة قصر النيل، وكشفت تحقيقات نيابة قصر النيل، عن تلقى بلاغا من فتاة أفاد فيه بتعرضها للسرقة بالإكراه أثناء سيرها فى الشارع فى منطقة وسط البد بالقاهرة، فوجئت بشخصين يستقلان دراجة نارية ويسيران عكس الاتجاه وقام أحدهما بخطف حقيبتها مما أدى إلى سحلها فى الشارع وإصابتها بجروح متفرقة من جسدها.

وتبين من خلال الفحص والتحقيقات بعد تفريغ كاميرات المراقبة، أن وراء الواقعة عاطلين، تم القبض عليهما وإحالتهما للنيابة العامة، التى قررت حبسهما بعد تعرف المجنى عليها عليهما، وتمت إحالتهما لمحكمة الجنايات بتهمة السرقة بالإكراه .