اليوم السابع
Ads
السبت، 21 أكتوبر 2023 06:13 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

اليوم.. محاكمة عاطلين بتهمة سرقة فتاة بالإكراه فى قصر النيل

السبت، 21 أكتوبر 2023 06:00 ص
اليوم.. محاكمة عاطلين بتهمة سرقة فتاة بالإكراه فى قصر النيل محكمة،ارشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تنظر اليوم السبت محكمة جنايات القاهرة ، محاكمة عاطلين بتهمة سرقة فتاة بالإكراه وسحلها فى أحد شوارع منطقة قصر النيل، وكشفت تحقيقات نيابة قصر النيل، عن تلقى بلاغا من فتاة أفاد فيه بتعرضها للسرقة بالإكراه أثناء سيرها فى الشارع فى منطقة وسط البد بالقاهرة، فوجئت بشخصين يستقلان دراجة نارية ويسيران عكس الاتجاه وقام أحدهما بخطف حقيبتها مما أدى إلى سحلها فى الشارع وإصابتها بجروح متفرقة من جسدها.
 
وتبين من خلال الفحص والتحقيقات بعد تفريغ كاميرات المراقبة، أن وراء الواقعة عاطلين، تم القبض عليهما وإحالتهما للنيابة العامة، التى قررت حبسهما بعد تعرف المجنى عليها عليهما، وتمت إحالتهما لمحكمة الجنايات بتهمة السرقة بالإكراه.

 

 







اخبار الحوادث

قصر النيل

جنايات القاهرة

السرقة بالاكراه




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة