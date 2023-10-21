اليوم السابع: "من أسوان لراس التين.. سينا مصرية ليوم الدين"

تناول عدد اليوم السابع المطبوع الصادر صباح اليوم، عددا من الملفات والتغطيات الإخبارية الهامة، كان أبرزها: ملايين المصريين ينتفضون لدعم فلسطين ويؤدون صلاة الغائب على أرواح الشهداء ويعلنون دعم موقف الرئيس السيسى من القضية الفلسطينية.. زعماء العالم فى القاهرة للمشاركة بقمة السلام

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