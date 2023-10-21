اليوم السابع
Ads
السبت، 21 أكتوبر 2023 08:27 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

"اليوم السابع": "لا رحيل.. لا تصفية" قمة القاهرة رسالة سلام من أجل الإنسانية

السبت، 21 أكتوبر 2023 07:00 م
"اليوم السابع": "لا رحيل.. لا تصفية" قمة القاهرة رسالة سلام من أجل الإنسانية اليوم السابع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الأحد، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، "لا رحيل.. لا تصفية".. قمة القاهرة رسالة سلام من أجل الإنسانية.. لن يكون الحل على حساب مصر.. الرئيس السيسى يجدد تأكيد الثوابت المصرية فى القضية الفلسطينية.. ويشدد على رفض التهجير القسرى لأهل غزة.. أين قيم الحضارة الإنسانية التى شيدناها على امتداد الألفيات والقرون.. وكيف يقف العالم متفرجا على أزمة إنسانية كارثية يتعرض لها 2.5 مليون فلسطينى بغزة؟!.
 

واقرأ أيضا على صفحات اليوم السابع غدا..

 


ـ "لا رحيل.. لا تصفية".. قمة القاهرة رسالة سلام من أجل الإنسانية.. لن يكون الحل على حساب مصر.. الرئيس السيسى يجدد تأكيد الثوابت المصرية فى القضية الفلسطينية.. ويشدد على رفض التهجير القسرى لأهل غزة.. أين قيم الحضارة الإنسانية التى شيدناها على امتداد الألفيات والقرون.. وكيف يقف العالم متفرجا على أزمة إنسانية كارثية يتعرض لها 2.5 مليون فلسطينى بغزة؟!

 

ـ أبو مازن: لن نرحل وسنبقى على أرضنا

ـ العاهل الأردنى: ما تقوم به إسرائيل جريمة حرب

 

ـ عاهل البحرين: لن يكون هناك استقرار فى الشرق الأوسط دون تأمين الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

ـ رئيس قبرص: مصر مهد الأمن والسلام فى المنطقة.. و«جوتيريش» يجب التحرك لإنهاء الكابوس

p
 

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة