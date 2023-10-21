"اليوم السابع": "لا رحيل.. لا تصفية" قمة القاهرة رسالة سلام من أجل الإنسانية

تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الأحد، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، "لا رحيل.. لا تصفية".. قمة القاهرة رسالة سلام من أجل الإنسانية.. لن يكون الحل على حساب مصر.. الرئيس السيسى يجدد تأكيد الثوابت المصرية فى القضية الفلسطينية.. ويشدد على رفض التهجير القسرى لأهل غزة.. أين قيم الحضارة الإنسانية التى شيدناها على امتداد الألفيات والقرون.. وكيف يقف العالم متفرجا على أزمة إنسانية كارثية يتعرض لها 2.5 مليون فلسطينى بغزة؟!.

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ـ "لا رحيل.. لا تصفية".. قمة القاهرة رسالة سلام من أجل الإنسانية.. لن يكون الحل على حساب مصر.. الرئيس السيسى يجدد تأكيد الثوابت المصرية فى القضية الفلسطينية.. ويشدد على رفض التهجير القسرى لأهل غزة.. أين قيم الحضارة الإنسانية التى شيدناها على امتداد الألفيات والقرون.. وكيف يقف العالم متفرجا على أزمة إنسانية كارثية يتعرض لها 2.5 مليون فلسطينى بغزة؟!

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