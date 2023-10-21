المشدد 15 سنة لحداد قتل شخصا بكفر الشيخ وبراءة شقيقه

كفر الشيخ- محمد سليمان

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ ، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار مدحت عبد الحميد أبو غنيم، رئيس المحكمة والدائرة الثالثة، وعضوية المستشارين مصطفى محمد درويش، ومحمد عبد الله عبد الكريم، وسكرتارية مجدي غانم، اليوم السبت، حضوريًا، بمعاقبة حداد عشريني بالسجن المشدد 15 سنة.

جاء ذلك عما أُسند إليه من اتهام بإنهاء حياة شاب بسلاح أبيض "سكين" في الطريق العام، كما قضت المحكمة، حضوريًا، ببراءة تاجر "شقيق المجني عليه" من تهمة الشروع في قتل المتهم الأول، وذلك في أحداث القضية رقم 463 لسنة 2023، والمقيدة برقم 1281 لسنة 2023 كلي كفر الشيخ.

كان المحامى العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، قد أحال"ف.م.إ.م"، 26 سنة، حداد، مقيم عزبة الشيخة نفيسة قرية إصلاح شالما بسيدي سالم محافظة كفر الشيخ، و"س.ع.م"، 22 سنة، تاجر، مقيم ذات العنوان، لمحكمة الجنايات؛ لإجراء محاكمتهما عما أسند إليهما من اتهام.

وتبين من أمر إحالة المتهمين لمحكمة جنايات كفر الشيخ أنهما في يوم 15 يناير 2023، بسيدي سالم محافظة كفر الشيخ، قام المتهم الأول بقتل المجني عليه "ك.ع.م.ا.ا" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم علي قتله وأعد لهذا الغرض سلاح أبيض - سكين - وانتقل إلى حيث أيقن تواجده بالطريق العام وما أن ظفر به حتى بادره بطعنات عديدة مميتة بالسلاح الأبيض إحرازه آنف البيان استقرت بجسده محدثًا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية خاصته والتي أودت بحياته قاصدًا من ذلك قتله على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أحرز سلاح أبيض (سكين) دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الشخصية أو الحرفية والمستخدم في الجريمة محل الاتهام الأول على النحو المبين بالتحقيقات، واتضح من أمر الإحالة أن المتهم الثاني شرع في قتل المجني عليه 'أ.ف.م.إ.م'، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لهذا الغرض سلاح ناري - بندقية خرطوش مذخرة - وانتقل إلى حيث أيقن تواجده بالطريق العام وما أن ظفر به حتى بادره بالضرب بجسم السلاح الناري آنف البيان عدة ضربات استقرت بجسده محدثًا إصابته الموصوفة بتقريره الطبي وأطلق صوبه عدة أعيرة نارية من السلاح آنف البيان قاصدًا من ذلك قتله إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو تمكنه من الفرار منه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أحرز سلاح ناري غير مششخن (بندقية خرطوش) بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز ذخائر 'طلقات خرطوش' مما تستخدم على السلاح الناري محل الاتهام السابق.