المؤبد لمتهم باستعراض القوة وإحداث عاهة مستديمة لشخص فى سوهاج

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير، وعضوية المستشارين فتحي أبو زيد ، ومحمد يوسف عبد الله ، بأمانه سر محمد فاروق هاشم .

تعود أحداث الواقعة لشهر مايو لعام 2022 ، بالمراغة، عندما وجهت النيابة العامة للمتهم " م،أ" تهمة ، استعرض وآخر مجهول ، القوة ولوح بالعنف قبل المجني عليه " ع،أ" بأن أطلق فى الهواء عدة أعيرة نارية من السلاح الناري وذلك بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق اذي مادي به وكان من شأن ذلك القاء الرعب في نفسه وتكدير أمنه وسكينته وتعريض حياته وسلامته للخطر ، مع ضربه المجنى عليه حيث بيت النيه وعقد العزم واعد لذلك الغرض سلاحاً ناريا بندقية آلية، وتوجه إلي المكان الذي أيقن سلفاً تواجده به وما أن اظفر به حتى أطلق صوبه عيارا ناريا استقر بساقه اليسري فأحدث إصابته والتي تخلف لديه جرائها عاهة مستديمة تقدر بنسبة 8% ، مع إحرازه سلاحاً ناريا وذخائر حية عدة طلقات.

وبعد تقنين الإجراءات تم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، بمعاقبة عامل بالسجن المؤبد وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه باستعراض القوة ، وإحداث عاهة لشخص بدائرة مركز المراغة.