الطائفة الإنجيلية: نثمن جهود مصر فى قمة السلام لاحتواء الأزمة الطاحنة بفلسطين

تثمن الطائفة الإنجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكى، جهود مصر الدولية فى قمة السلام، والمساهمة الصادقة فى احتواء الأزمة الطاحنة فى قطاع غزة، وتراجع التصعيد العسكرى الإسرائيلى، والذى راح ضحيته آلاف من المدنيين الأبرياء منذ ٧ أكتوبر حتى الآن.

وأكدت الطائفة الإنجيلية على ثقتها، ووقوفها صفا واحدا خلف الدولة المصرية، وعدم التهاون للحظة فى الحفاظ على سيادة بلادنا وأمنها القومى، فى ظل ظروف وأوضاع عالمية شديدة الخطورة، بإرادة شعبها وعزيمة قيادتها السياسية.

وكانت أصدرت رئاسة الجمهورية فى مصر، بيانًا صحفيًا، قالت فيه :"بدعوة من جمهورية مصر العربية، اجتمع فى القاهرة يوم السبت 21 أكتوبر 2023 قادة ورؤساء حكومات ومبعوثى عدد من الدول الإقليمية والدولية، للتشاور والنظر فى سبل الدفع بجهود احتواء الأزمة المتفاقمة فى قطاع غزة، وخفض التصعيد العسكرى بين الجانبين الإسرائيلى والفلسطينى الذى راح ضحيته آلاف القتلى من المدنيين الأبرياء منذ اندلاع المواجهات المسلحة فى 7 أكتوبر الجاري".

ووفقًا للبيان، سعت جمهورية مصر العربية من خلال دعوتها إلى هذه القمة، إلى بناء توافق دولى عابر للثقافات والأجناس والأديان والمواقف السياسية، توافق محوره قيم الإنسانية وضميرها الجمعى، ينبذ العنف والإرهاب وقتل النفس بغير حق، يدعو إلى وقف الحرب الدائرة التى راح ضحيتها الآلاف من المدنيين الأبرياء على الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، يطالب باحترام قواعد القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى، يؤكد الأهمية القصوى لحماية المدنيين وعدم تعريضهم للمخاطر والتهديدات، ويعطى أولوية خاصة لنفاذ وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية وإيصالها إلى مستحقيها من أبناء قطاع غز، ويحذر من مخاطر امتداد رقعة الصراع الحالى إلى مناطق أخرى فى الإقليم.