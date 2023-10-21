الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلى على غزة لـ4385 شهيدا

كتب: أحمد جمعة

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، السبت، أن إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة بلغ 4385 شهيدا منهم 1756 طفلا و 967 سيدة إضافة إلى13561 جريحا منذ السابع من أكتوبر، مشيرة إلى أن 70 % من ضحايا العدوان الإسرائيلي هم من الأطفال والنساء والمسنين.

أشارت الصحة الفلسطينية في غزة عبر بيانها اليومي إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الطواقم الطبية أدت إلى استشهاد 51 كادرا صحيا وإصابة 87 اخرين بجراح مختلفة.

وأوضحت ان الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 550 مجزرة بحق العوائل في قطاع غزة راح ضحيتها 3353 شهيدا من افرادها منذ بدء العدوان ولازال عدد كبير منهم تحت الأنقاض، مشيرة إلى خروج 7 مستشفيات و 25 مركزا صحيا عن الخدمة بسبب الاستهداف ونفاد الوقود.

ولفتت إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الطواقم الطبية أدت إلى استشهاد 51 كادرا صحيا و إصابة 87 اخرين بجراح مختلفة.

وأوضحت ان إدخال عدد محدود من الشاحنات يشكل 3% فقط مما كان يدخل يوميا إلى قطاع غزة من الاحتياجات الصحية والإنسانية قبل العدوان، مضيفة: عدد الشاحنات الذي دخل اليوم لا يتناسب مع ما كان يدخل يوميا الى قطاع غزة المحاصر والذي كان يتجاوز الـ 600 شاحنة يومياً.

وأشارت إلى أن ادخال المساعدات الطبية إلى قطاع غزة سيكون مهما إذا كان يلبي احتياجاتنا الطارئة في أقسام الطوارئ والعنايات المركزة وغرف العمليات لكافة مستشفيات قطاع غزة.

وأوضحت الصحة الفلسطينية أن استثناء ادخال الوقود ضمن المساعدات الإنسانية سيبقي الخطر قائماً على حياة المرضى والجرحى واستمرار الخدمات المنقذة للحياة، مشيرة إلى أن مستشفيات قطاع غزة جفت مواردها تماما بسبب افتقاد أبسط المقومات العلاجية الطارئة بما فيها الوقود.

ناشدت الصحة الفلسطينية المجتمع الدولي وجمهورية مصر العربية بضرورة العمل الفوري على ادخال الوقود والاحتياجات الصحية الطارئة قبل فقدان المزيد من الضحايا داخل المستشفيات.

وأوضحت أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 29 مجزرة خلال ال 24 ساعة الماضية راح ضحيتها 248 شهيدا و 400 إصابة.