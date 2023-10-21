الدفاع المدني الفلسطيني يسجل 12 شهيدا في طواقمه منذ بدء العدوان الإسرائيلي

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أعلن المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني محمود بصل اليوم السبت، تسجيل 12 شهيدا و42 مصابا في طواقمه منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا أنه لا توجد أي منطقة آمنة في القطاع.

وقال بصل ـ في تصريح خاص لقناة القاهرة الإخبارية ـ إن القصف الإسرائيلي متواصل ومستمر بشكل كبير على مستوى محافظات قطاع غزة ، مضيفا أن الليلة الماضية كانت قاسية على منطقة تل الهوى حيث تم استهداف عشرات المنازل في المناطق الغربية.

وأضاف أن الاحتلال يستهدف قطع الطرق من خلال قصف البنية التحتية بشكل مباشر ، فضلا عن الاتصالات العشوائية التي يجريها الاحتلال بالمواطنين لإخلاء منازلهم والتوجه إلى المناطق الجنوبية ، ومن ثم يتم استهدافهم أثناء خروجهم.

وأكد أن الدفاع المدني الفلسطيني يعمل وسط كتلة من اللهب، موضحا أنه حين يتم الاستجابة لأي نداء استغاثة يعاد قصف المناطق أثناء تواجد طواقم الدفاع المدني .

وأوضح أن الإمكانات الموجودة لدى الدفاع المدني الفلسطيني لا ترتقي بالمطلق إلى حجم الدمار الموجود في القطاع ، مؤكدا أن القصف الإسرائيلي يستهدف منازل المدنيين بنسبة 90%.