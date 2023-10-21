اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الجيش الكندى يستعد لإجلاء محتمل لرعاياه من لبنان

السبت، 21 أكتوبر 2023 12:04 ص
الجيش الكندى يستعد لإجلاء محتمل لرعاياه من لبنان الجيش الكندى
أ ش أ

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أعلنت القوات المسلحة الكندية، بدء الاستعدادات لاحتمالات تدخلها لإجلاء الكنديين من لبنان، ونصحت الخارجية الكندية بعدم السفر للمنطقة.

وتقصف قوات الإحتلال الإسرائيلى الجنوب اللبنانى بشكل يومى فيما وصف بأنه استفزاز لمحاولة اشعال حرب شاملة بالمنطقة.


وقال دارسى مولستاد، نائب قائد قيادة العمليات المشتركة الكندية، فى تصريحات صحفية إن المسؤولين العسكريين موجودون فى لبنان وإسرائيل وقبرص واليونان للتحضير لإجلاء المدنيين إذا لزم الأمر.


وتقول جولى صنداي، مساعد نائب الوزير المكلف بالقضايا القنصلية فى الخارجية الكندية، إن حوالى 14500 كندى مسجلون فى لبنان. لكن جولى صنداى تحث هؤلاء الكنديين على ركوب رحلات تجارية من بيروت بينما لا يزال بإمكانهم ذلك.


وتقول إنها تدرك أن هذه "قرارات صعبة للغاية"، لكن أفضل نصيحة يمكن أن تقدمها الحكومة هى أن الوقت قد حان لعودة الكنديين الموجودين فى لبنان إلى وطنهم.







كندا

لبنان

غزة

قصف غزة

فلسطين




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