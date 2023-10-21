الجمهوريون يطيحون بجيم جوردان من الترشح لرئاسة مجلس النواب الأمريكي

كتبت ريم عبد الحميد

أنهى الجمهوريون فى مجلس النواب ترشيحهم للنائب جيم جوردان لمنصب رئيس المجلس، بعد فشله فى ثالث تصويت فى الحصول على الأصوات المطلوبة. وتم اتخاذ القرار خلال جلسة مغلقة أمس، الجمعة.

وأشارت وكالة أسوشيتدبرس إلى أن النتيجة تركت الجمهوريين فى حالة من الإحباط والاكتئاب وغرقوا بشكل أعمق فى الاضطراب فى مواجهة أسبوع آخر بدون رئيس لمجلس. ولا يوجد لدى الجمهوريين بالمجلس خطة ناجحة أو واقعية لتوحيد الأغلبية الجمهورية المنقسمة على نفسها، وانتخاب رئيس جديد للمجلس والعودة إلى عمل الكونجرس الذى تعطل منذ أن أطاح المتشددين بكيفين مكارثى فى بداية هذا الشهر.

وقال جوردان عن زملائه: وضعنا المسألة امامهم واتخذوا قرارا مختلفا. وأضاف جوردان، رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب، وحليف تراكبن إن الجمهورين فى مجلس النواب بحاجة الآن إلى الاتحاد معنا واستكشاف من يمكن أن يكون رئيسا لمجلس النواب.

وتبادل الجمهوريين توجيه اللوم على الانقسامات التي تسببوا فيها. ولا تزال الخطوات التالية غير مؤكدة بشكل كبير بحسب الوكالة، فلا يبدو أن أحدا قادر على الفوز بأغلبية الجمهوريين، مما ترك المجلس بدون رئيس وغير قادر على العمل فى المستقبل القريب، فى ضربة محرجة لأحد المناصب الأساسية فى الحكومة الأمريكية.

وقال زعيم الأغلبية ستيف سكاليز إنهم سيبدأون مجددا فى رحلة البحث عن رئيس للمجلس يوم الاثنين، وسيتقدم المرشحون الجدد لمندى مرشح وسيتم إجراء تصويت داخلى.