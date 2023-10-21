اليوم السابع
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السبت، 21 أكتوبر 2023 07:51 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الإعلام النيجيرى: معبر رفح "شريان حياة" لغزة.. والفضل لمصر فى إدخال المساعدات

السبت، 21 أكتوبر 2023 07:12 م
الإعلام النيجيرى: معبر رفح "شريان حياة" لغزة.. والفضل لمصر فى إدخال المساعدات معبر رفح
أ ش أ

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أبرزت وسائل الإعلام والمنصات الإخبارية النيجيرية، فى صدر نشراتها ومتابعاتها لتطورات الصراع فى غزة، أنباء دخول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطينى فى القطاع، مرجعة الفضل فى ذلك إلى مواقف مصر وجهود قيادتها لتطويق الأزمة وإنقاذ أرواح المدنيين الأبرياء من سكان القطاع

وأشارت المنصات الإخبارية النيجيرية إلى أن معبر رفح الحدودى بين مصر وغزة؛ هو الآن شريان الحياة الوحيد لسكان القطاع من المدنيين، اللذين باتوا فى حاجة إلى كل شىء تقريبا.

وقالت وسائل الإعلام النيجيرية إن سكان غزة - البالغ عددهم 2.4 مليون - يفتقرون إلى الغذاء والدواء وسائر أشكال الغوث الإنساني، منذ السابع من أكتوبر الجاري، نتيجة سياسات المحاصرة والإغلاق التام، التى فرضتها إسرائيل على القطاع.

 

 







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