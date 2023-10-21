الآلاف يتظاهرون فى سيدنى تحت شعار "أوقفوا قتل الأطفال الفلسطينيين"

تظاهر حوالى 15 ألف شخص انضموا في سيدنى إلى مسيرة وتجمع جماهيري لدعم الشعب الفلسطيني وحقه المشروع فى قيام دولته المستقلة، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

وسار المتظاهرون، ومن بينهم العديد من الأستراليين غير المهاجرين، حاملين الأعلام الفلسطينية وشعارات تطالب بالحرية والسلام لهذه الدولة، من قاعة مدينة سيدنى إلى متنزه بيلمور.

وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها: "أوقفوا الإبادة الجماعية فى فلسطين!"، و"من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر!"، و"أوقفوا قتل الأطفال الفلسطينيين".

كما دعا المتظاهرون السلطات الأسترالية إلى إدانة التصرفات الإسرائيلية ودعم مبادرات السلام للدول الأخرى.

وذكر ممثل المنظمة الاجتماعية Palestine Action Group، التى أشرفت على تنظيم الفعالية، أنه لا يجوز للناس فى جميع أنحاء العالم "أن يظلوا غير مبالين بالأزمة الإنسانية فى فلسطين، وقيام إسرائيل بحرمان سكان غزة من الغذاء والرعاية الطبية والمياه والكهرباء".

وشدد ممثل المنظمة، على أن المنظمات الاجتماعية فى أستراليا متحدة فى الاحتجاج على الحرب وفى التضامن مع الفلسطينيين، وقال: "نحن نؤيد منح من لا صوت لهم. نحن نتلقى الدعم من النقابات العمالية والزعماء الدينيين والمحامين ونشطاء حقوق الإنسان والأستراليين العاديين الذين يدركون أن لدينا مسؤولية جماعية لحماية الناس وهى تتجاوز حدود الدين والقومية".