اعرف حجم صادرات الدول العربية من الغاز المسيل لليابان وكوريا الجنوبية والصين وتایوان

ارتفع المتوسط الشهرى للسعر الفوري للغاز الطبيعى المسجل فى مركز هنرى بالسوق الأمريكى خلال شهر أغسطس 2023 إلى 2.58 دولار لكل مليون مليون وحدة حرارية بريطانية وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية بالأسواق العالمية لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"

وتابع التقرير الصادر خلال الشهر الجارى، إلى استقرار متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعى المسيل فى اليابان خلال شهر يوليو 2023 عند نفس المستوى المسجل خلال الشهر السابق وهو 11.84 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية كما استقر متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعى المسيل فى كوريا الجنوبية عند مستوى 13.21 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية واستقر متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعى المسيل فى تايوان عند 10.05 دولار لكل مليون مليون وحدة حرارية بريطانية، ليصل إلى 10.05 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

بينما ارتفع متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعى المسيل فى الصين بمقدار 0.02 دولار لكل مليون مليون وحدة حرارية بريطانية، ليصل إلى 10.71 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وتابع التقرير، أن صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعى المسيل إلى اليابان وكوريا الجنوبية والصين وتایوان بلغت حوالى 3.295 مليون طن خلال شهر أغسطس 2023 مستأثرة بحصة بلغت %23.5 من الإجمالى.