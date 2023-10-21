اليوم السابع
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السبت، 21 أكتوبر 2023 01:02 ص
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اعترافات لصوص الهواتف المحمولة بالقاهرة: نفذنا 6 وقائع بأسلوب الخطف

السبت، 21 أكتوبر 2023 01:00 ص
اعترافات لصوص الهواتف المحمولة بالقاهرة: نفذنا 6 وقائع بأسلوب الخطف متهم - أرشيفية
كتب سليم على

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أدلى متهمان أمام النيابة العامة، باعترافات تفصيلية تفيد تكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية. 
 
وأقر المتهمان خلال التحقيقات،  بسرقة 6 هواتف محمولة من المواطنين بذات الأسلوب، وأضافا بأنهما كانا فى سبيلهما للتصرف فيها بالبيع لدى عميلهما سيئ النية شقيق أحدهما تم ضبطه، وبحوزته 5 هواتف محمولة مجهولة المصدر، وبحضور المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وتم اتهامهما بالسرقة.  
 
قررت النيابة العامة في وقت سابق حبس المتهمان، 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت لهما تهمة سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بالقاهرة بأسلوب الخطف. 
 






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