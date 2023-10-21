اعترافات لصوص الهواتف المحمولة بالقاهرة: نفذنا 6 وقائع بأسلوب الخطف

كتب سليم على

أدلى متهمان أمام النيابة العامة، باعترافات تفصيلية تفيد تكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية.

وأقر المتهمان خلال التحقيقات، بسرقة 6 هواتف محمولة من المواطنين بذات الأسلوب، وأضافا بأنهما كانا فى سبيلهما للتصرف فيها بالبيع لدى عميلهما سيئ النية شقيق أحدهما تم ضبطه، وبحوزته 5 هواتف محمولة مجهولة المصدر، وبحضور المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وتم اتهامهما بالسرقة.

قررت النيابة العامة في وقت سابق حبس المتهمان، 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت لهما تهمة سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بالقاهرة بأسلوب الخطف.