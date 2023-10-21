ابعد عن الأبيض.. 5 أنواع من الدقيق ستساعدك على إنقاص الوزن

كتبت ميرفت رشاد

يستخدم الدقيق عادة لصنع الخبز والكعك والمعجنات والعديد من المنتجات الغذائية الأخرى، وعندما يتعلق الأمر بإنقاص الوزن، من المهم ملاحظة أنه ليست كل أنواع الدقيق متساوية، فيمكن أن تكون بعض أنواع الدقيق مفيدة في إدارة الوزن بسبب محتواها الغذائي، بينما قد يساهم البعض الآخر في زيادة الوزن إذا تم استهلاكها بشكل مفرط، وإليك بعض أنواع الدقيق التي ترتبط غالبًا بإدارة الوزن، وفقًا لما نشره موقع " ndtv". 5 أنواع من الدقيق تعتبر بديلاً رائعًا للدقيق المكرر ويمكن أن تعزز فقدان الوزن: ​1. دقيق القمح الكامل فهو مصنوع من نواة القمح الكاملة، ويحتوي على المزيد من الألياف والبروتين والمواد المغذية مقارنة بالدقيق المكرر، فيحتفظ دقيق القمح الكامل بالنخالة الغنية بالألياف وبذرة حبة القمح، وهذا يعني أنه يحتوي على قيمة غذائية أعلى ومؤشر نسبة السكر في الدم أقل، ما يمكن أن يمنع ارتفاع نسبة السكر في الدم ويساعد في إدارة الوزن، نظرًا لمحتواه العالي من الألياف، يمكن أن يساعد دقيق القمح الكامل في تعزيز الشعور بالامتلاء، والمساعدة على الهضم، ودعم التحكم في الوزن.

2. دقيق اللوز دقيق اللوز مصنوع من اللوز المطحون جيدًا، وهو منخفض الكربوهيدرات، ويعد بديلاً شائعًا منخفض الكربوهيدرات وخالي من الجلوتين لدقيق القمح، فهو غني بالبروتين والدهون الصحية والألياف والعديد من الفيتامينات والمعادن، يساعد المحتوى العالي من البروتين والألياف على تعزيز الشبع، ما يقلل من السعرات الحرارية الإجمالية، ويمكن أن يساعد في استقرار مستويات السكر في الدم وتوفير الشعور بالشبع، ما يجعله مناسبًا للتحكم في الوزن.

3. دقيق جوز الهند طحين جوز الهند مشتق من لحم جوز الهند المجفف والمطحون، وهو خالي من الجلوتين وغني بالألياف، قد يساعد محتواه العالي من الألياف على تعزيز الشبع وتنظيم مستويات السكر في الدم، مما يساهم في إدارة الوزن، يحتوي دقيق جوز الهند على نسبة عالية من الألياف ومنخفض الكربوهيدرات، مما يجعله خيارًا مناسبًا لأولئك الذين يتطلعون إلى إنقاص الوزن، تساعد الألياف في عملية الهضم، وتخلق شعورًا بالامتلاء، وتساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم.

4. دقيق الحمص هذا الدقيق مصنوع من الحمص المطحون، وهو غني بالألياف والبروتين، على غرار أنواع الدقيق الأخرى الغنية بالألياف، يمكن أن يساهم دقيق الحمص في الشعور بالشبع وربما يساعد في إنقاص الوزن أو إدارته، فهو يحتوي على نسبة عالية من البروتين والألياف والكربوهيدرات المعقدة، التي تساهم في الشبع وتنظيم مستويات السكر في الدم، مما يساعد في جهود فقدان الوزن.