اليوم السابع
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السبت، 21 أكتوبر 2023 07:47 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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إزالة 926 إعلانا مخالفا بمختلف الأحياء في الإسكندرية خلال شهر

السبت، 21 أكتوبر 2023 07:05 م
إزالة 926 إعلانا مخالفا بمختلف الأحياء في الإسكندرية خلال شهر إعلان مخالف - أرشيفية
الإسكندرية جاكلين منير

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شنت الأجهزة التنفيذية بالأحياء بمحافظة الإسكندرية بالتنسيق مع المركز النموذجي للخدمات، برئاسة إيمان جابر وقسم الإعلانات، حملات مكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة على مستوى الأحياء، أسفرت عن إزالة 926 إعلانا مخالفا خلال شهر واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
 
يأتى ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بإزالة فوضى الإعلانات واللافتات المخالفة.
 
وشدد محافظ الإسكندرية على جميع الجهات المعنية بتكثيف الحملات الدورية والمفاجئة بنطاق الأحياء لإزالة كافة الإعلانات المخالفة وجميع أنواع التعديات والإشغالات، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين.






الاسكندرية

احياء الاسكندرية

اعلانات مخالفة

محافظ الاسكندرية




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