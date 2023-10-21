اليوم السابع
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إحالة عاطل متهم باستغلال الأطفال فى التسول بالقاهرة للمحاكمة الجنائية

السبت، 21 أكتوبر 2023 04:15 م
إحالة عاطل متهم باستغلال الأطفال فى التسول بالقاهرة للمحاكمة الجنائية حبس- أرشيفية
كتب سليم على

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أحالت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، عاطل للمحاكمة الجنائية، لاتهامه باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم في منطقة السيدة عائشة بالقاهرة. 
 
وقررت النيابة العامة في وقت سابق حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت النيابة بكشف سابقة جرائم المتهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الاتجار بالبشر .
 
وكشفت التحقيقات، قيام (عاطل، له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة القاهرة)  باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم، في منطقة السيدة عائشة بالقاهرة.
 
وأشارت التحقيقات، إلى أنه تم ضبط المتهم، وبحوزته (سلاح أبيض- مبلغ مالى "حصيلة نشاطه الإجرامى") وبصحبته (3) أطفال أحداث، وبسؤال المجنى عليهم أقروا بقيام المتهم باستغلالهم فى التسول، وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






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السيدة عائشة




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