اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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أوكرانيا: القوات الروسية تقصف زابوروجيا 106 مرات خلال الساعات الـ24 الماضية

السبت، 21 أكتوبر 2023 11:40 ص
أوكرانيا: القوات الروسية تقصف زابوروجيا 106 مرات خلال الساعات الـ24 الماضية الحرب الروسية الأوكرانية
أ ش أ

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أعلن يوري مالاشكو رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة زابوروجيا، اليوم السبت، أن القوات الروسية قصفت 20 مستوطنة تابعة للمنطقة 106 مرات، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال مالاشكو في بيان "تعرضت عدة بلدات في زابوروجيا للقصف 106 مرات خلال الساعات الـ24 الماضية، باستخدام المدفعية وأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق والطائرات المسيرة الهجومية والصواريخ ".. حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية.

وأضاف أن من بين البلدات التي تعرضت للقصف شيرفوني وروبتين ومالينفكا وأوريخي وكاميانسكي.

وأشار إلى أن القصف أسفر تضرر 20 من المباني السكنية والبنية التحتية، غير أنه لم يسفر عن سقوط ضحايا من السكان

 







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