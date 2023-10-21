أمير قطر يشارك فى قمة القاهرة للسلام بشأن القضية الفلسطينية

إيمان حنا

يعتزم أمير قطر تميم بن حمد، المشاركة في قمة القاهرة للسلام، المزمع عقدها اليوم السبت، في مصر، بحضور عدد من قادة العالم. وفق وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وقالت الوكالة الرسمية فى قطر إن الأمير تميم بن حمد، يشارك في القمة العربية لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، وعملية السلام "قمة القاهرة للسلام" يوم غد السبت في مصر.

ويرافق الأمير تميم، الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ووفد رسمي.

وتستضيف مصر مؤتمر القاهرة للسلام غدا السبت، بمشاركة قادة إقليميين ودوليين، في محاولة لتخفيف حدة الصراع وحماية المدنيين في غزة.

وأكد قادة ومسئولون من قطر وتركيا واليونان والأردن والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت والمملكة العربية السعودية والعراق وقبرص حضورهم.

وبالإضافة إلى ذلك، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، حضورهم أيضاً.