ألمانيا ترسل حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا‎

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أعلنت الحكومة الفيدرالية الألمانية اليوم السبت، أن ألمانيا أرسلت حزمة مساعدات أمنية جديدة لأوكرانيا.

وبحسب وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الرسمية، فإنه بالإضافة للمساعدات المعلن عنها مسبقًا، تلقت أوكرانيا "3 مدافع ذاتية الدفع مضادة للطائرات من طراز ( GEPARD) و3 طلقات دخان عيار 155 ملم/ ذخيرة مضيئة، وخزان واحد لزرع الجسور من نوع (بيفر) و20 طائرة استطلاع بدون طيار من طرازي (RQ-35 HEIDRUN)، و20 طائرة استطلاع بدون طيار، و3 مركبات لحماية الحدود، و3 شاحنات جرارة قطارات و3 مقطورات".

وناقش المستشار الألماني أولاف شولتز والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في محادثة هاتفية جرت مؤخرًا، الوضع العسكري والإنساني الحالي في أوكرانيا.