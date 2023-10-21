اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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أعضاء بنقابة العاملين بالزراعة والرى يتبرعون بالدم لصالح دعم أهل غزة

السبت، 21 أكتوبر 2023 02:21 م
أعضاء بنقابة العاملين بالزراعة والرى يتبرعون بالدم لصالح دعم أهل غزة أعضاء بنقابة العاملين بالزراعة والرى يتبرعون بالدم لغزة
كتبت آية دعبس

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أجرى أعضاء نقابة العاملين بالزراعة والرى، حملة للتبرع الدم لصالح دعم أهل غزة، مؤكدين رفضهم تصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية أو أى محاولات لتهجير الفلسطينين قسريا من أرضهم، أو أن يأتي ذلك على حساب المنطقة.

وقال عيد مرسال، رئيس رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والرى والصيد واستصلاح الأراضى، والأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن كافة عمال مصر يؤيدون قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي وأى إجراءات يتخذها بشأن الحفاظ على الأراضى المصرية، والقضية الفلسطينية، مؤكدا على رفض تهجير الفلسطينين القسرى من أراضيهم، مؤكدا أن سيناء أرض مصرية خالصة ولا يمكن السماح للتعدى عليها، حيث استعادتها مصر بدماء أبنائها ولا يمكن أن يتم التفريط فيها إلا بالدم أيضا، قائلا: مستعدون أن نموت وتظل سيناء قطعة من مصر".

وأضاف مرسال،: مستعدون لتلبية نداء الرئيس فى أى دعوات للتعبير عن رفض تصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية أو أى محاولات لتهجير الفلسطينين قسريا من أرضهم، أو أن يأتى ذلك على حساب المنطقة، مشيرا إلى وجود حراك فى كل البيوت المصرية نتيجة لما تشهده مصر من ضغوط ناتجة لما يحدث من حولها في المنطقة، ومستعدون للدفاع عن أراضيهم بكل شيء.


 
 
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فلسطين




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