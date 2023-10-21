اليوم السابع
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أسعار الأرز والجبن ضمن مبادرة تخفيض أسعار المنتجات الغذائية.. التفاصيل

السبت، 21 أكتوبر 2023 09:00 ص
أسعار الأرز والجبن ضمن مبادرة تخفيض أسعار المنتجات الغذائية.. التفاصيل مبادرة تخفيض أسعار السلع ، صورة أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تستمر الحكومة في تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية وضخ كميات كبيرة بالتعاون مع القطاع الخاص، حيث يتم طرح الأرز بأسعار تتراوح بين 18 و20 جنيها  للكيلو، وأيضا عبوة اللبن المعبأ زنة 500 جرام بـ14.90 جنيه وبسعر 27.90 جنيه للكيلو والجبن المثلثات 8 قطع بـ8 جنيهات، وعبوة الجنب 500 جرام بـ24 جنيها بدلاً من 30 جنيه والعبوة 250 جرام بين 14 و 16 جنيها حسب النوع.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد حذرت كل الشركات التي تقوم بتعبئة السكر الحر غير المربوط على البطاقات التموينية من مخالفة القرار الوزارى رقم 141 لسنة 2023 بشأن تنظيم تداول سلعة السكر، وأن تدون الشركات "اسم وعنوان جهة التعبئة، الوزن الصافي، سعر البيع للمستهلك، تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية"، في مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع باللغة العربية وبخط واضح يصعب إزالته أو محوه في ظروف التداول العادية "اسم وعنوان جهة التعبئة، الوزن الصافي، سعر البيع للمستهلك، تاريخ الإنتاج  مدة الصلاحية"،كما يدون بلد المنشآ واسم المستورد وعنوانه في حالة الاستيراد  أو تدون عبارة سكر مصري في حالة الإنتاج المحلى.







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اسعار الارز والجبن

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