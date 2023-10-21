أحمد الطاهرى ينعى رؤوف توفيق: رحل أيقونة روزاليوسف النادرة

كتب مصطفى القصبي

نعى الكاتب الصحفى أحمد الطاهري ، رئيس تحرير مجلة روزاليوسف، ورئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الراحل رؤوف توفيق.

وعلق "الطاهرى" على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قائلاً: كل كلمات الرثاء لا تفى هذا العظيم ما يستحقه.. رحل الأستاذ رؤوف توفيق أيقونة روزاليوسف النادرة ورئيس تحرير مجلة صباح الخير الأسبق والذى قدم للسينما المصرية أحد أهم الأعمال في تاريخها "زوجة رجل مهم".

الناقد السينمائي الكبير الأستاذ رؤوف توفيق ترأس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط أربع دورات، اثنتان منها عامي 1997,1989 وعامي 2004,2005 وشهد المهرجان خلال رئاسته طفرة نوعية في فعالياته وضيوفه.

الأستاذ رؤوف توفيق ناقد سينمائي ينتمي إلى الجيل الثاني من نقاد السينما المصرية الذي ساهم في نهضة السينما المصرية منذ الستينات وحتى نهاية العقد الثاني من الألفية الحالية، ترأس مجلة صباح الخير منذ منتصف التسعينات وحقق طفرة لافتة خلال رئاسته لتحريرها.