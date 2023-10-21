اليوم السابع
Ads
السبت، 21 أكتوبر 2023 06:16 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

آثار أسوان: تزويد بوابات دخول معبد أبو سمبل لـ10 استعدادا لتعامد الشمس.. صور

السبت، 21 أكتوبر 2023 04:56 م
آثار أسوان: تزويد بوابات دخول معبد أبو سمبل لـ10 استعدادا لتعامد الشمس.. صور منصة قدس الأقداس
أبوسمبل - عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور عبد المنعم سعيد، مدير عام آثار اسوان والنوبة، والمشرف العام على قطاع السياحة والآثار بأسوان، أن الآثار وضعت اللمسات النهائية لظاهرة تعامد الشمس بأبو سمبل والتى تتكرر مرتين كل عام 22 أكتوبر و22 فبراير، ويحرص على حضورها آلاف السائحين.
 
وأضاف الدكتور عبد المنعم سعيد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن منطقة آثار أسوان والنوبة استعدت للظاهرة قبل شهر تقريبا، بإرسال مجموعة عمل وفريق الترميم لإجراء النظافة الميكانيكية وإزالة الأتربة العالقة على النقوش الموجودة داخل المعبدين، وتطوير منظومة الإضاءة بالكامل وتطوير المنظومة الأمنية بكاميرات المراقبة وأجهزة X Ray .
 
وأوضح مدير عام آثار اسوان والنوبة، بأن منطقة آثار أبوسمبل كانت سابقة فى تطبيق منظومة التذاكر الإلكترونية والتى بدأت ب6 مناطق أثرية بمصر من بينهم معبد أبوسمبل، مشيرا إلى تسهيل عملية دخول السائحين ومنع التكدس، وذلك عن طريق إتاحة الحجز "أون لاين"، أو يمكن الحصول على تذكرة الدخول من مركز البيع الجماعى، أو الحصول على التذكرة مباشرة من منفذ بيع التذاكر بالمنطقة نفسها.
 
وأشار إلى تزويد بوابات الدخول لمعبدى أبوسمبل ل10 بوابات بدل من 4 ، بجانب تزويد أجهزة X Ray إلى جهازين و4 بوابات كنترول إلكترونية بجانب البوابات العشر للدخول، مما يسهل حركة الدخول للمعبد خاصة فى ظل وصول الأفواج السياحية الضخمة مع بعضها خلال وقت الساعة السابعة صباحا.
 
وتابع، أن محافظة أسوان تعاونت مع الآثار فى تزويد المنطقة بشاشة عرض عملاقة تعرض ظاهرة التعامد فى ساحة المعبد الكبير حتى تعطى فرصة للزائرين لرؤية الظاهرة ممن لم يتمكن من مشاهدتها داخل المعبد فى ظل استمرارها لمدة 20 دقيقة فقط، وإتاحة رؤية أفلام تسجيلية لإنقاذ المعبدين من الغرق إبان بناء السد العالى، وذلك أثناء اصطفاف السائحين قبل الدخول للمعبد.
 
IMG_9038
 
IMG_9046
 
IMG_9101
 
IMG_9113
 
ابو-سمبل
ابو-سمبل

بوابات-الدخول
بوابات-الدخول

تفتيش-الحقائب
تفتيش-الحقائب

منصة-قدس-الأقداس
منصة-قدس-الأقداس

 







معبد ابوسمبل

تعامد الشمس

ابوسمبل

اسوان

السياحه

اخبار المحافظات

اخبار مصر




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة