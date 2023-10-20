اليوم السابع
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الجمعة، 20 أكتوبر 2023 05:43 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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274 حالة تصالح على مخالفات بناء "نموذج 10" لأهالى مدينة شرم الشيخ‎

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 05:23 م
274 حالة تصالح على مخالفات بناء "نموذج 10" لأهالى مدينة شرم الشيخ‎ خالد فودة محافظ جنوب سيناء
جنوب سيناء_ ياسر عامر

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صدق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الجمعة، على عدد 35 قرارًا لحالات تصالح على مخالفات البناء، لأهالي مدينة شرم الشيخ " نموذج 10"، وذلك خلال عرض اللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ.
 
وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.
 
وأشار رئيس مدينة شرم الشيخ انه يصبح إجمالي عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى اليوم 274 حالة تصالح.
 
ووجه محافظ جنوب سيناء بضرورة استكمال التصديق علي باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.
 






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اخبار المحافظات




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