وفاة الكاتب الصحفى رؤوف توفيق.. و"الوطنية للصحافة" تنعيه

كتب محمد السيد الشاذلى

نعت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي، وأعضاء الهيئة، ببالغ الحزن والأسى؛ الصحفي والناقد والكاتب الكبير رؤوف توفيق، والذي وافته المنية مساء اليوم .

وقال الشوربجي، إن الكاتب الراحل رؤوف توفيق كان مثالاً لطيبة القلب والنقاء والاجتهاد والمثابرة وبشاشة الوجه ونموذجاً للصحفي المتميز المهموم بمشاكل ومستقبل مهنته، وتتلمذ على يديه أجيال مجلة صباح الخير، وإسهاماته في العمل الصحفي متعددة.

وتقدمت الهيئة بخالص العزاء إلى الأسرة الصحفية وأسرة الفقيد ومؤسسة روزاليوسف، داعية المولى عز وجل أن يتغمده بخالص رحمته ومغفرته وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ويذكـر أن الكاتب الكبير رؤوف توفيق كان رئيسا لتحرير مجلة صباح الخير التي تصدر عن مؤسسة روزاليوسف، وله عدة مؤلفات نالت احترام الجميع.