وزير خارجية إيطاليا: لا يمكن تجاهل تحذيرات خطر وقوع هجمات إرهابية

فاطمة شوقى

قال وزير الخارجية الإيطالية أنطونيو تاجاني، إن إيطاليا لا تواجه خطر الهجمات الإرهابية، ولكن لا يمكن تجاهل أو اهمال أى تحذيرات من التهديدات الإرهابية، وذلك بسبب تداعيات المجازر الإسرائيلية فى غزة، ولهذا قررت الحكومة إغلاق الحدود مع سلوفينيا، وإغلاق الشنجن على الحدود مع سلوفانيا.

ونقلت وكالة أنسا الإيطالية قول تاجانى "لقد أغلقنا منطقة شنجن على الحدود مع سلوفينيا فقط لمنع الإرهابيين الذين يصلون عبر طريق البلقان خوفا من مهاجمة بلدنا".

وقال تاجانى "ليس لدينا خطر وقوع هجمات، ولا توجد إشارة بهذا المعنى، لكن لا يمكننا خفض حذرنا، بل على العكس من ذلك، نحن نرفعه على وجه التحديد لمنع وحماية الأماكن، وخاصة تلك التي يرتادها المواطنون اليهود، لتجنب أعمال العنف"، وحدد تعليق اتفاقية شنجن "له فترة محدودة".

وحذر قائد مجموعة كارابينيروس الخاصة لمكافحة الجريمة المنظمة، باسكوالي أنجيلوسانتو، من إثارة الذعر، لكنه شدد على أن التهديدات "يجب أن تؤخذ دائما على محمل الجد، لأنه كانت هناك في الماضي حالات مشاركة في هجمات إرهابية من قبل أشخاص "دخلوا إيطاليا بشكل غير قانوني."

وقال أنجيلوسانتو: "يجب ألا نثير الذعر، ولكن يجب التعامل مع هذه القضايا بعناية: لدينا هياكل شرطة فعالة يمكنها إدراك المخاطر وفي هذه الحالة نرفع مستوى الرعاية".

وكانت الدول الأوروبية بدأت في اتخاذ فورية وسريعة من رفع درجات التأهب الأمني ضد الإرهاب وذلك بعد الهجمات الإسرائيلية على مدرسة المعمدانى، وقررت إسبانيا، اتخاذ تدابير جديدة لمكافحة الإرهاب ورفع حالة التأهب لتعزيز قوات الأمن وذلك إثر هجمات على فرنسا وبلجيكا على خلفية هجوم مستشفى المعمدانى.