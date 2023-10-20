وأضاف حميه -في تصريح الخميس عقب جلسة مجلس الوزراء اللبناني- أن الوزارة قامت بإعداد تقرير شامل حول الثغرات والمتطلبات اللازمة للحفاظ على حسن سير وانتظام العمل في مطار رفيق الحريري الدولي بيروت.

وأشار إلى أن خطط الطوارىء التي تقوم بها وزارة الأشغال العامة والنقل تتضمن سلامة الجسور والطرقات والمرافىء البحرية التجارية الأربعة في صيدا وصور وبيروت وطرابلس، بالإضافة إلى مطار رفيق الحريري الدولي بيروت.