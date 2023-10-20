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وزارة الأوقاف تفتتح اليوم 16 مسجدا جديدا فى عدد من المحافظات

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 05:30 ص
وزارة الأوقاف تفتتح اليوم 16 مسجدا جديدا فى عدد من المحافظات مسجد جديد - أرشيفية
كتب لؤى على

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أعلنت وزارة الاوقاف افتتاح 16 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا اليوم الجمعة، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2023م حتى تاريخه 260 مسجدًا، منها 192 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و68 مسجدًا صيانة وتطويرًا، وهي على النحو التالي:
 
مديرية أوقاف الدقهلية
1. مسجد سيدي خضر – الطيبة - نبروه 
2. مسجد الرحمن الرحيم – قرية كفر بني سالم
3. مسجد شباسي الأحمدية - مركز شربين
 
مديرية أوقاف البحيرة
4. مسجد عزبة محلبة – الأبعادية – مركز دمنهور
5. مسجد الرحمن - السنيحة – سيدي غازي – كفر الدوار
6. مسجد آل سكيكر- قرية سرنباى - مركز المحمودية
7. مسجد الذاكر - قرية الحماد - مركز رشيد
 
مديرية أوقاف المنيا
8. مسجد الرحمن – الشماس الغربي – أبو قرقاص
9. مسجد أحمد الشريف – البرجاية - المنيا
 
مديرية أوقاف دمياط
10. مسجد النور - باب الحرس - دمياط
 
مديرية أوقاف القليوبية
11. مسجد حسن عبدالعال – عرب الحسانية – شبين القناطر شرق 
 
مديرية أوقاف الفيوم
12. مسجد الرحمة – عزبة الغول – قرية مطرطارس – مركز سنورس
13. مسجد عباد الرحمن – حاتم الطائي – مركز يوسف الصديق
14. مسجد محمد قاسم – أبجيج – مركز الفيوم
 
مديرية أوقاف الجيزة
15. مسجد بلال الطريق الأبيض – كرداسة 
16. مسجد التوحيد – كرداسة






وزارة الاوقاف

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